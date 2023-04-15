وقفة تضامنية لدعم الفلسطينيين أمام مسجد الجامعة الأردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 15 أبريل 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- نظم حزب إرادة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الجامعة الأردنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب خلال الوقفة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل صورا وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس حكماء الحزب القنصل الأردني لدى هنغاريا المهندس زيد نفاع، إن الوقفة جاءت رسالة للعالم بأسره ودعوة للوقوف ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

بدوره، أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، أن أبناء الشعب الأردني في المحافظات والبوادي والمخيمات يعتزون بهويتهم الأردنية الواحدة والراسخة، وهم ملتفون جميعاً حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وأضاف، أن الجميع أردنيون عندما يتعلق الشأن بالأردن، وفلسطينيون عندما يتعلق الشأن بفلسطين، وأن هذا هو ديدن الأردنيين، وهذا هو ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

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