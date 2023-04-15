العالم اليوم - "سبيس إكس": كينيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 08:20 مساءً - أطلقت كينيا أول قمر صناعي لمراقبة الأرض، السبت، على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" من الولايات المتحدة، حسبما أظهر بث مباشر لشركة تصنيع الصواريخ التابعة لإيلون ماسك.

وطور تسعة مهندسين كينيين القمر الصناعي الذي سيجمع بيانات زراعية وبيئية بما في ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

وتخطط السلطات لاستخدامها في إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي تايفا-1 حوالي الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا، بعد تأجيل الإطلاق ثلاث مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الكينية إنه تم تجميع أجزاء القمر الصناعي بمساعدة شركة الفضاء البلغارية إندوروسات بتكلفة 50 مليون شلن كيني (372 ألف دولار) على مدى عامين.

وأرسلت كينيا أول قمر اصطناعي نانوي لها إلى الفضاء في عام 2018.

واعتباراً من عام 2022، أُرسل أكثر من 50 قمراً اصطناعياً إفريقياً إلى الفضاء، بحسب شركة Space in Africa ("سبايس إن أفريكا")، وهي شركة نيجيرية تتعقب برامج الفضاء الإفريقية.

وكانت مصر أول دولة إفريقية ترسل قمراً اصطناعياً إلى الفضاء في عام 1998.