قتيل بإطلاق نار في ميسوري الأمريكية

قتيل بإطلاق نار في ميسوري الأمريكيةلقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع بمدينة كانساس سيتي في ولاية (ميسوري) الاميركية.

وأفادت قناة CNN الاميركية اليوم استنادا لبيانات قسم الشرطة المحلية: وقع الحادث مساء الجمعة في محطة التزود بالوقود. وقد أسفر الحادث عن وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه، في حين تم إسعاف سيدة أصيبت بجروح طفيفة على الفور. ونقلت سيدتان أخريان وطفل إلى المستشفى للعلاج من إصابات لا تهدد حياتهم.

ولم يتم الكشف عن ظروف إطلاق النار. ولم ترد تفاصيل أخرى عن الجاني.