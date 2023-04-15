الجيش السودانى للقاهرة الإخبارية: لا صحة لسيطرة الدعم السريع على مواقع لنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث الجيش السودانى، أن القوات المسلحة تعمل على بسط سيطرتها فى البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش السودانى لها خبرة طويلة فى التعامل مع هذه الأحداث.

وأضاف متحدث الجيش السودانى "تغاضينا عن الكثير من تجاوزات ميلشيا الدعم السريع.. ونعمل على الحفاظ على أمن المواطنين فى ظل العمليات".

وتابع "قدمنا تنازلات كبيرة حتى لا نصل للوضع الراهن.. ولا نسعى للحرب فهى تكلفنا ثمنا باهظا.. ونعول على الشرفاء بصفوف الدعم السريع لوقف ما يحدث".