الأردن يعرب عن قلقه إزاء التطورات في السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 15 أبريل 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق.

ودعت الوزارة الأطراف كافة إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.

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