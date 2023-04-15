العالم اليوم - السعودية والإمارات وأميركا تدعو لوقف التصعيد بالسودان

انتم الان تتابعون خبر السعودية والإمارات وأميركا تدعو لوقف التصعيد بالسودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 11:20 مساءً - بحثت السعودية والإمارت والولايات المتحدة، الأوضاع الراهنة في السودان الذي يشهد اقتتالا عسكريا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من وزير الخارجية والتعاون الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال المشترك بين وزارء خارجية الدول الثلاثة، بحث الأوضاع الراهنة في السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، العودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.