باحث سياسى: نعول على المجتمع الدولى للعب دور مهم فى الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أنه مع مرور الوقت تصبح الضرورة ملحة بالتدخلات العاجلة من المجتمع الدولى المؤثر، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية، مؤكدًا أن على الجيوش أن تتدخل لأن هذه الحرب لم تحسم بسهولة وستكون حربًا مكلفة للغاية للجنوب والشعب السودانى.
وتابع أن الحرب ستتسبب فى خسائر كبيرة لذلك يعتبر التدخل مهما فى هذه اللحظات لحفظ وحقن الدماء السودانية وهدوء واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن ما يسير على الأرض أن كل طرف يريد أن يكسب سيطرته بشكل أكبر من الآخر ليكون سجالًا فى الحرب على الأرض.
وكانت قد اندلعت اشتباكات بين الجيش السودانى، وقوات الدعم السريع وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.
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