العالم اليوم - الإمارات والبرازيل تصدران بيانا مشتركا عقب زيارة دا سيلفا

انتم الان تتابعون خبر الإمارات والبرازيل تصدران بيانا مشتركا عقب زيارة دا سيلفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 02:16 مساءً - أصدرت الإمارات والبرازيل، اليوم الأحد، بيانا مشتركا عقب زيارة الدولة، التي قام بها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لأبوظبي.

وجاء في البيان المشترك، حسب وكالة أنباء الإمارات: الإمارات والبرازيل تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجالات رئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والتعليم والعمل المناخي والأمن الغذائي.

البلدان بحثا الأجندة الاقتصادية الثنائية المتنامية وناقشا سبل توسيع التجارة والاستثمار وأجريا تبادلا معمقا للآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية. بصفتها الدولة المضيفة لـ"COP28" هذا العام، الإمارات ترحب بالإعلان عن استضافة البرازيل للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف COP30 عام 2025.

الدولتان تعربان عن التزامهما بالعمل معا لضمان أن تمهد العملية متعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الطريق لتصحيح المسار بشأن الطموح والعمل المناخي. وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل، السبت، نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. وترافق الرئيس البرازيلي في زيارته لدولة الإمارات السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإمارات والبرازيل تصدران بيانا مشتركا عقب زيارة دا سيلفا .. في رعاية الله وحفظة