مندوب مصر بالجامعة العربية: نطالب الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قال مندوب مصر بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفى، إن القاهرة دعت لعقد هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بشكل طارئ، استنادًا للمادة الخامسة من النظام الداخلى، أثر التطورات الخطيرة والمتلاحقة التى يشهدها السودان، وبهدف تنسيق المواقف العربية وتوحيد مقاصد نزع فتيل الأزمة الراهنة منعًا لتفاقمها.





وشدد مندوب مصر فى كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع فى السودان، والتى بثتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، على ضرورة وضع الأسس اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار فى السودان، التى تجمعها بمصر علاقات تاريخية وثيقة وممتدة، وتعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى. وطالب الأطراف السودانية بضرورة الوقف الفورى لكل الاشتباكات المسلحة، حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السودانى الشقيق، محذرًا من خطورة التصعيد العنيف الذى يشهده السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات متصاعدة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا، ما يحتم على كل الأطراف السودانية ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والعمل سويًا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها ومنها لتدهورها. وتابع أن مصر تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا من قتلى ومصابين جراء هذه الاشتباكات، جميعهم من أبناء الشعب السودانى الشقيق وتتقدم بالمواساة والعزاء لأسرهم.

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