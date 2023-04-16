مندوب مصر بالجامعة العربية: السودان عمق استراتيجى لمصر وندعم شعبه

وأوضح فى كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع فى السودان، والتى بثتها "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أبدت استعدادا كاملا لنقل الخبرات وبناء الشركات المفيدة للدولتين وهى تطورات التزمت بها جميع الأطراف السودانية وعززت من مصداقيتهم، تحقيقا لتطلعات الشعب السودانى.
وأكد مندوب مصر، أن كل ذلك أصبح مهددا نتيجة الأزمة الراهنة، إذ تتحسب مصر من خطورة أن يؤدى هذا إلى إهدار ثمار التضحيات التى قدمها الشعب السودانى من أجل الحرية والتقدم والازدهار، التى ظلت وتظل مصر ساندة وداعمة له باعتبار أن السودان يمثل العمق الاستراتيجى الطبيعى لمصر.
وأوضح أن الموقف المصرى جاء سعيا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين فى مختلف المجالات الحيوية، استنادًا لواقع تاريخى وجغرافى أثبت أن مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان وأن مصلحة السودان تكمن فى مصلحة مصر.
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