مندوب السودان بالجامعة العربية: الجيش نفذ تحركات لدحر ميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الصادق عمر عبدالله، مندوب السودان بالجامعة العربية، أن قوات الدعم السريع هى التى بدأت الهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالى، بالقيادة العامة للجيش، فى التاسعة من صباح أمس، علمًا بأنه كان هناك اجتماع مقررًا له مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فى ذات اليوم.





وأضاف "الصادق"، فى كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع فى السودان، التى نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السودانى تحرك لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذى انتشر بكثافة فى المؤسسات الحكومية كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهورى ومطار الخرطوم، معتمدين على عنصر المباغتة وكانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد وسيطرت على الأوضاع وطرد القوات المعتدية من تلك المؤسسات. وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين وتمشيط بعض المناطق المجاورة للعاصمة الخرطوم، كما حلت الحكومة السودانية جماعة الدعم السريع وإعلان أنها جماعة متمردة، واعتمد الجيش السودانى على الاستراتيجية المثالية لتقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة إلى الحد الأدنى. وأوضح أن ما يحدث فى السودان شىء داخلى وجهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة لتهدئة الأحوال بالبلاد، ونطلب من اجتماع جامعة الدول العربية، تأكيد هذا الأمر والتوصية للسودانيين، لإنهاء التسوية فيما بينهم بعيدًا عن التدخلات الدولية، لأن المنظومة الدولية ستأخذ بتوصيات الجامعة فى حال استمرار الأحداث الجارية فى السودان.

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