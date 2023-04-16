فلكي يتوقع السبت اول ايام عيد الفطر في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- توقع فلكي أردني ان يكون يوم السبت الموافق 22 - 4 - 2023 هو اول يوم من ايام عيد الفطر السعيد .
وبين الفلكي الدكتور عماد مجاهد ان هلال شوال سيتولد في الساعه 7 و 12 دقيقة من صباح يوم الخميس القادم و سيمكث بعد غروب شمس يوم الخميس في عمان 26 دقيقة .
واوضح مجاهد : ان هذه المدة غير كافية لرؤية الهلال بالعين او بالتلسكوب ، وعليه فانه من المتوقع ان يكون يوم الجمعة متمما لشهر رمضان والسبت اول ايام العيد وفق قوله .
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