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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن تشغيل الرحلات بين الخرطوم وعمّان يتم "بواسطة شركات طيران سودانية فقط"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تشغيل لشركات طيران أردنية" بين العاصمتين.

وتشغل شركتان سودانيتان رحلتين أسبوعيا بين الخرطوم وعمّان يومي الأحد والجمعة، بحسب ما ذكر مستو لـ"المملكة".

وصباح السبت، اندلعت اشتباكات، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

وأعلنت قوات الدعم السريع قبيل ظهر السبت، "السيطرة الكاملة" على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، ومطار الخرطوم ومطاري مروي (شمال) والأبيض (وسط) ، وفق المملكة .

وإثر ذلك علقت السعودية ومصر الرحلات مع السودان.

مستو قال :إن قرار تشغيل الرحلات بين الخرطوم وعمّان "يعتمد على شركات الطيران السودانية والوضع في مطار الخرطوم".

وتحمل الرحلات مسافرين سودانيين يأتون للأردن بقصد العلاج غالبا، إضافة إلى مسافرين أردنيين على ما شرح مستو الذي قال إن الرحلات تحمل صادرات من الأردن إلى السودان "أغلبها أدوية وواردات من السودان إلى الأردن وهي لحوم".