باحث سياسى: القوات المسلحة السودانية فرضت سيطرتها على جميع أراضى السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف محمد عثمان الرضى، خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات العسكرية من الطرفين سواء القوات المسلحة أو الدعم السريع لم تستجب للنداءات المحلية والإقليمية والدولية لوقف القتال لأن هناك إصرار قاطع من الطرفين سواء القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتصعيد العمل العسركى والوصول لنهايته، والقوات المسلحة السودانية ليس لديها مساحة للاستماع إلى الرأى الآخر.

وتابع: "أصبح الحديث فى السودان الآن للبندقية، والقوات السملحة هدفها الآن استئصال قوات الدعم السريع من جذورها ولن تلتفت إلى أى مبادرات إقليمية أو محلية أو دولية، وترى أن هذه هى الفرصة المناسبة للانقضاض على قوات الدعم السريع، ونفس الإحساس ينتاب الطرف الآخر وصوت البندقية هو الذى يعلو فوق صوت الحوار والنقاش".