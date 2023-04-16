بلينكن يدعو إلى إنهاء فورى للأعمال العدائية فى السودان

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن إلى إنهاء فورى للأعمال العدائية بين الحكومة السودانية والقوات شبه العسكرية الدعم السريع، والتى خلفت ما لا يقل عن 56 قتيلاً حتى الآن.





وقال بلينكن إنه تحدث مع دبلوماسيين كبار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهما دولتان لهما مصالح كبيرة فى السودان، واتفقا على أن القتال فى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا يجب أن يتوقف "دون شرط مسبق"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف فى بيان: "اتفقنا على أنه من الضرورى للطرفين إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شرط مسبق".

وأسفر القتال العنيف بين الجيش والقوات شبه العسكرية فى العاصمة السودانية الخرطوم عن مقتل 56 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين.

ويأتى الاشتباك الدامى بين القوتين بعد أشهر من التوترات المشتعلة، مع تفاوض الطرفين على انتقال مدنى إلى الديمقراطية.

وقال بلينكن فى مؤتمر صحفى فى فيتنام إن الطرفين فى السودان توصلا إلى اتفاق بشأن "إطار عمل مهم للغاية"، لكنه قال إن بعض الجهات الفاعلة كانت تحاول الدفع ضد الانتقال إلى ديمقراطية يقودها المدنيون.