تسجيل إصابات إثر حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال عضو مجلس مدينة ديدفيل تينيشيا جودمان جونسون -فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- إن الحادث وقع الليلة الماضية فى تجمع بمنطقة وسط المدينة، غير أنه لم يتمكن من توفير معلومات محددة بشأن عدد المصابين.
ويأتى الحادث فى نفس اليوم الذى أطلق فيه النار على حشد فى منتزه بمدينة لويفيل بولاية كنتاكى الأمريكية، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح.
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