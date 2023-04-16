القاهرة الإخبارية: انقطاع البث عن التلفزيون السودانى الرسمى

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، انقطاع البث عن التليفزيون السودانى، وسط أنباء عن سماع دوى إطلاق نار فى محيطه، إثر اشتباكات دامية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة.





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