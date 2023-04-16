نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : إرادة ملكية بتعيين سفراء في الخارج - اسماء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 08:04 مساءً - دوت الخليج :– صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن، تسمية عدد من السفراء للمملكة في الخارج.

وشملت الإرادة الملكية؛ تعيين السفير الأردني في النمسا، هيثم أبو الفول، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جمهورية التشيك.

كما تم تعيين السفير الأردني في إيطاليا، قيس أبو دية، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جمهورية كرواتيا.

وعُين السفير الأردني في الولايات المتحدة المكسيكية، عدلي الخالدي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في بنما.