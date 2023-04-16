العالم اليوم - حمدوك: الوضع الإنساني كارثي وأدعو العالم لمساعدة السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أبريل 2023 08:17 مساءً - قال رئيس الوزراء حكومة السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني كارثي، مشيرا إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.