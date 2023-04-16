عاجل.. القاهرة الإخبارية- حمدوك: ندعو لوقف فورى لإطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك فى مؤتمر صحفى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أنه يجب التوصل لتفاهمات تسمح بفتح ممرات إنسانية آمنة.

وأكد رئيس الوزراء السودانى السابق، أن السلام هو الخيار الوحيد أمام السودان، داعيا الدول الصديقة والشقيقة لمساندة الشعب السودانى.