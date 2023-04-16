نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : توضيح من الأمانة حول ضبط شحنة من الليمون المصري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- علق مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى على ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول ضبط شحنة من الليمون المصري داخل سوق عمان المركزي. وقال إن الكميات التي وردت بتاريخ 2023/4/8 من صنف الليمـون إلى السوق المركزي فـي عمـان والتابع لأمانة عمان الكبرى قد وردت على أنها صنف محلي من مناطق الأغوار الشمالية وليس مستورداً.

وقامت إدارة السوق المركزي بحسب المصدر بضبط هذه الكميات داخل السوق المركزي بعد أن لاحظت ومـن خـلال خبرة كوادرهـا بالمشاهدة أنهـا أصـناف مستوردة وليست محليـة، وتـم تحـريـر ضـبط رسـمي بالخصوص من قبل كوادر السوق المركزي / أمانة عمان الكبرى

وقامت ادارة السوق بمخاطبة وزارة الزراعة بالخصوص وذلك لاعلامهم بالضبط الـذي تـم وبيـان الآلية الواجب اتخاذها من قبل كوادر السوق المركزي / أمانة عمان الكبرى لوزارة الزراعة بخصوص المواد المضبوطة ولـم يرد لأمانة عمان أي إجابة من وزارة الزراعة حتى تاريخه

وقال المصدر بعد أربعة أيـام مـن ضـبط هذه المنتجات المخالفة وتحسباً مـن تلـف هذه المصادرات قامت إدارة السوق المركزي بتوزيع هذة الكميات على دور رعاية المسنين وجمعيات خيرية مرخصة أصولياً بموجب وصولات رسمية موقعة ومختومة كما هو الإجراء المعتاد في ما يتعلق بالمصادرات.

كما قامت ادارة السوق المركزي بمخاطبة وزارة الزراعة وللمرة الثانية لاعلامـهـم بـالاجراءات التي قامت أمانة عمان باتخاذها وخاصة بعد عدم ورود أية ردود من قبلهم إلا ما ورد بالبيان الصحفي الصادر عن مصدر مطلع في وزارة الزراعة.