مراسل القاهرة الإخبارية: جميع الطرق مغلقة فى الخرطوم والاشتباكات متواصلة

جدة - نرمين السيد - أفاد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، بأن جميع الطرق فى العاصمة السودانية مغلقة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة، وتحديدًا ناحية قيادة الجيش والقصر الجمهورى.





وأشار إبراهيم، فى رسالة على الهواء، إلى أن هناك اشتباكات فى أنحاء متفرقة بالعاصمة السودانية، وأنه بين الحين والآخر يُسمع دوى انفجارات وأصوات الرصاص الحى.

وذكر أن هناك انتشار كبير للجيش السودانى بحسب البيانات الرسمية التى تصدر عن الجيش، كما أن هناك سيطرة كاملة من قبل القوات المسلحة السودانية على جميع المرافق التى تتبعها.

كما أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن البيانات الرسمية للجيش السودانى تؤكد السيطرة على عدد كبير من المدن السودانية ومن بينها "مروى"، وتحديدًا القاعدة الجوية حيث توجد قوات كبيرة من الجيش السودانى.