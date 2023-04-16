مقتل 2 وإصابة 4 أخرين فى إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 10:26 مساءً - لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، في إطلاق نار في حديقة في لويزفيل بولاية كنتاكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار على أحد البنوك في المدينة خلف خمسة قتلى.



وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أصيب الضحايا بعد إطلاق أعيرة نارية على حشد في حديقة تشيكاسو في لويزفيل أمس السبت.

وقال نائب رئيس ولاية لويزفيل، بول همفري، في مؤتمر صحفي، إنه بينما كان هناك مئات الأشخاص في الحديقة وقت الهجوم، لم يكن لدى الشرطة أي تواجد خلال إطلاق النار.

كما تحدث رئيس بلدية لويزفيل، كريج جرينبيرج عن العنف المسلح في المدينة خلال الأسبوع الماضي، قائلاً إنه كان "أسبوعًا لا يوصف من المأساة".

وقال جرينبيرج: "لقد فقدنا يوم الاثنين الماضي خمسة من إخوتنا المواطنين في عمل مروع من أعمال العنف المسلح في مكان العمل، والآن، بعد خمسة أيام، نحن في مشهد آخر لعمل متهور من أعمال العنف بالأسلحة النارية."

وكان أحد المصابين في إطلاق النار الأخير في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية.

الحديقة التي وقع فيها إطلاق النار في نهاية الأسبوع تقع على بعد خمسة أميال تقريبًا من البنك الذي كان موقع إطلاق النار الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين. وقتل مطلق النار في ذلك الحادث، وهو موظف في البنك، على يد الشرطة.