الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد الحكومة التشيكية

الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد الحكومة التشيكيةنظم آلاف الأشخاص،في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأحد، مظاهرات احتجاج على ارتفاع التضخم في البلاد.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) ألقى متظاهرون ومتحدثون في الاحتجاج ورئيس الحزب الشعبوي جيندريش رايشل باللوم على الاتحاد الأوروبي والحكومة التشيكية في ارتفاع التضخم ودعوا جميعا الائتلاف الحكومي الخماسي الحالي إلى الاستقالة.

وطالب المتظاهرون أيضا الحكومة التشيكية بالتوقف عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، كما أدان المتظاهرون موقف الحكومة الداعم لأوكرانيا.

ويعد هذا الاحتجاج هو الثاني من نوعه في ساحة فاتسلاف في براغ، بعد الاحتجاج السابق في 11 مارس، والذي نظمه حزب سياسي جديد يعرف باسم "برو" تحت شعار "ضد الفقر".

يذكر أن التضخم بلغ مستوى مرتفعا، لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 15% في مارس، مقارنة بـ16.7% في فبراير و17.5% في الشهر السابق.