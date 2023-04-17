العالم اليوم - وزير خارجية سوريا: الزيارات لدول عربية هدفها طي صفحة الماضي

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية سوريا: الزيارات لدول عربية هدفها طي صفحة الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 01:19 صباحاً - قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأحد، إن زيارات المسؤولين السوريين إلى بعض الدول العربية في الآونة الاخيرة كانت برغبة مشتركة، وتهدف إلى غلق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بالعالم العربي.

وردا على سؤال في حوار مع قناة الجزائر الدولية حول عودة سوريا للجامعة العربية، قال المقداد إن ذلك "سيكون شبه مستحيل قبل تصحيح العلاقات الثنائية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير خارجية سوريا: الزيارات لدول عربية هدفها طي صفحة الماضي .. في رعاية الله وحفظة