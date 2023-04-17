انفجارات قوية بمحيط سلاح المدرعات وأحد المطارات جنوب الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفادت "القاهرة الإخبارية" بخبر عاجل بأن هناك انفجارًا قويًا بمحيط أحد المطارات فى جنوب غرب عاصمة السودان، وأن هناك انفجارات قوية فى محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة بالخرطوم.





وأظهرت شاشة "القاهرة الإخبارية" لقطات حصرية للانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان فى محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة بالخرطوم، كما أعلنت أن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران الحربى السودانى فوق العاصمة الخرطوم. كما أكدت أن محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يشهد اشتباكات جديدة بين الجيش السودانى وميليشيات الدعم السريع.

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