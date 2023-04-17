العالم اليوم - تقدم روسي في باخموت بدعم "فاغنر".. الفصل الأخير يقترب

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي في باخموت بدعم "فاغنر".. الفصل الأخير يقترب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 09:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من شركة فاغنر الأمنية الخاصة مدعومة بقوات محمولة جوا استولت على منطقتين جديدتين في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا والتي تستهدفها موسكو في هجوم كبير.

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دامية بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات فاغنر الهجومية استولت على منطقتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية، التي شهدت دمارا كبيرا خلال القتال.

وأضافت الوزارة أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا سيرهي تشيرفاتي إن قوات فاغنر تنفذ عشرات الهجمات يوميا.

وأضاف لقناة البرلمان الأوكراني التلفزيونية "يواصل العدو مهاجمة مواقعنا بحماس شيطاني".

وذكرت بريطانيا في إفادة مخابراتية، الجمعة الماضية، أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.