متحدث الجيش السودانى: مناوشات فى الخرطوم.. والأمور تميل نحو الاستقرار

جدة - نرمين السيد - كشف العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السودانى، عن آخر التطورات الميدانية فى السودان، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن الأحداث والمناوشات مازالت تسير بنفس الوتيرة التى جرت عليها خلال اليومين الماضيين.





وقال العميد نبيل عبد الله، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الإثنين، إنه تجرى اشتباكات قصيرة ومتقطعة، وتتركز هذه المناوشات فى الخرطوم والقصر، ومحيط القيادة العامة للقوات المسلحة. وأضاف أن بقية المناوشات أقل بكثير، مؤكدًا أن الأحوال تميل نحو الاستقرار ولا يوجد أى تغيير جوهرى فى من الناحية الاشتباكية.

وأشار إلى أن المناوشات والاشتباكات التى ترصدها الكاميرات هى نفس المناوشات التى تكررت منذ اليوم الأول واليوم الثانى للأحداث، مشددًا على أنه لا يوجد تغيير من الناحية العسكرية، وأن الأمور تسير نحو الاستقرار.

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