العالم اليوم - مستشار قائد قوات الدعم السريع يكشف أسباب "معارك الخرطوم"

انتم الان تتابعون خبر مستشار قائد قوات الدعم السريع يكشف أسباب "معارك الخرطوم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أشار المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، إلى أنهم سيطروا على مناطق مهمة في العاصمة السودانية، وسط مواجهات مستمرة مع قوات الجيش السوداني.

وفي حديثه مع "دوت الخليج"، قال يوسف عزت: "الدعم السريع الآن يسيطر على 95 بالمئة من الخرطوم وأم درمان، بيدنا كل الجسور المؤدية إلى الخرطوم، بيدنا القصر الرئاسي، نحن بداخل القيادة العامة، كل المطارات بيدنا".

وأضاف: "أما بالنسبة للجيش فلا خطة واضحة لهم، قوات الجيش تتحرك في الشوارع دون توجه معين".

هذا أبرز ما قاله المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع دوت الخليج:

المعركة المفروضة:

هذه المعركة فرضت علينا، نحن لم نختار المعركة، بل فوجئنا بالهجوم علينا، الحرب الدائرة الآن في السودان بالنسبة لنا هي دفاع عن النفس.

خسائر في الجيش:

هناك خسائر في قوات الدعم السريع، خاصة من الضربات الجوية، فلا توجد حرب دون خسائر، وأيضا في صفوف الجيش هناك خسائر كبيرة.

سبب اندلاع الحرب:

سبب الحرب هو أن هناك من يريد السيطرة على السلطة، وعدم إعادتها للشعب، فهو من أسقط النظام السابق، وهو من أوصل البرهان إلى كرسي رئاسة مجلس السيادة، لذا فعليه فهم ذلك، لا يمكن أن يكرر البرهان أفعال النظام السابق بالبقاء في السلطة.

الشعب السوداني لا يدعم الحرب، لكن نحن ندافع عن خيارات الشعب السوداني، وهي التي فرضت هذا الموقف الآن.

الجيش مختطف:

عملية الدمج ليست القضية المركزية بالخلاف، فهي عملية تم الموافقة عليها، هناك جدول زمني وصولا للجيش الواحد، لكن الإصلاح هو القضية الأساسية، فالقرارات داخل الجيش "مختطفة" باسم حزب واحد فقط. الجيش مختطف.

مجموعات من النظام السابق تقاتل بجانب قوات الجيش.

ماذا يحدث في السودان؟