العالم اليوم - نتائج البنوك الأميركية القوية تقود أسهم أوروبا للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 11:16 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الاثنين مواصلة تحقيق المكاسب، وسط توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأميركية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية ذروته في 22 عاما.

وتصدرت أسهم قطاع التعدين الرابحين مع ارتفاعها 1.6 بالمئة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور مجموعة من تقارير الأرباح وعلى رأسها تلك الخاصة ببنوك غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا في وقت لاحق من اليوم.

وفاقت أرباح سيتي غروب وجيه.بي مورغان وويلز فارغو التوقعات الأسبوع الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وهدوء المخاوف من تعرض النظام المصرفي لضغوط.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاغارد.

وارتفع سهم روفيو 17.8 بالمئة بعدما وافقت سيجا اليابانية على تقديم عرض بقيمة 706 مليون يورو لشراء شركة ألعاب الفيديو.

وصعد مؤشر فوتسي 100 في لندن بـ 0.4 بالمئة إلى 7899.85 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 15847.37 نقطة، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 7536.16.