العالم اليوم - حادث مرعب لنجم منتخب إيطاليا مع قطار.. تعرف على حالته الصحية

انتم الان تتابعون خبر حادث مرعب لنجم منتخب إيطاليا مع قطار.. تعرف على حالته الصحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:22 مساءً - تقارير مصورة أرعبت عالم كرة القدم في إيطاليا، بعد أن أظهرت حادث مروري كبير، حطم سيارة نجم منتخب إيطاليا ونادي لاتسيو، تشيرو إيموبيلي.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على الإنترنت، تحطم الجانب الأمامي لسيارة إيموبيلي من نوع رينج روفر، بالكامل، وتهشم الزجاج، مما أثار قلق المتابعين.

كيف وقع الحادث؟

أفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أنه أثناء قيادة إيموبيلي بالقرب من ملعب روما الأولمبي، مر ترام بضوء أحمر واصطدم بسيارته.

لكن سائق الترام يعطي نسخة مختلفة من الأحداث. حيث أخبر "ريبوبليكا" أنه "اجتاز إشارة مرور خضراء"، وألقى باللوم على إيموبيلي على "القيادة نحوه بأقصى سرعة".

ماذا حصل لإيموبيلي؟

لحسن الحظ، لم يتعرض إيموبيلي لإصابة خطيرة، وكذلك بالنسبة لابنتيه اللتان كانتا معه في السيارة.

تعرض إيموبيلي لبعض الكسور في الأضلاع، وإصابة طفيفة في الرقبة، لكنه سليم غير ذلك.

يذكر أن إيموبيلي يعتبر من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الأعوام الماضية، حيث خطف لقب هداف "السيريا آ" 4 مرات، كما حصد جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي عام 2020.