وزير خارجية جنوب السودان: ننسق مع مصر حول التطورات فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، من جوبا، إن اتصالاً جرى بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان، سيلفا كير، ونعمل على التنسيق مع مصر حول التطورات فى السودان.





وأضاف دينق داو، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اهتمامًا مشتركًا من جانب قيادتى الدولتين بحكم الجوار الجغرافى لمصر ولجنوب السودان للسودان، وأن أمن السودان مهم جدًا للمنطقة، وأن جنوب السودان تواصل جهود الوساطة مع مصر لاحتواء الأوضاع فى السودان. وأوضح أن هناك نية لإجراء اتصالات بالفعل خلال المرحلة الحالية، وهناك جهد يقدم من بعض الدول الإفريقية، رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، يتواصل مع عدة أطراف لبحث الوضع بالسودان، ويدعو لوقف إطلاق النار فى السودان. وتابع وزير خارجية جنوب السودان، أن هناك مشكلة حقيقية مرتبطة بانتشار السلاح على نطاق واسع؛ مما ينذر بالخطورة، واحتمالية اتساع دائرة الصراع فى السودان.

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