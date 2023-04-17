العالم اليوم - حميدتي: الحرب التي نخوضها هي ثمن الديمقراطية

انتم الان تتابعون خبر حميدتي: الحرب التي نخوضها هي ثمن الديمقراطية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 01:24 مساءً - دعا قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، المجتمع الدولي، للتحرك فورا ضد ما قال إنها جرائم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، واصفا إياه بالمتطرف الذي يقصف المدنيين من الجو.

وأضاف دقلو في بيان أن قواته تحارب من وصفهم بالمتطرفين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا، وبعيدا عن الديمقراطية، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة عبد الفتاح البرهان وتقديمه للعدالة.

وجدد دقلو التأكيد أن قوات الدعم السريع لم تهاجم أحدا بل ردت على الحصار والاعتداء عليها.

وشدد أيضا على أن قوات الدعم السريع ستفعل كل ما بوسعها لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان، وتحقيق السلام والاستقرار.

الجيش السوداني

من جهتها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، أن الأبواق الإعلامية لقوات الدعم السريع تقوم ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام.

وأوضحت أن موقف العمليات حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء قوات الدعم السريع على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وذكر البيان أن "القوات الجوية نفذت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب لقوات الدعم السريع بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".

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