الجيش السودانى يعلن السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش السودانى: "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث".
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت فى وقت سابق، أنها تسيطر تمامًا على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو "ميليشيا الدعم السريع" على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهورى.
كما أكد بيان الجيش السودانى، أن القوات الجوية السودانية الجوية وجهت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للمليشيا المتمردة بالعاصمة، التى بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل.
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