العالم اليوم - بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحا قياسية في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 03:22 مساءً - أعلن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، زيادة بنسبة 27 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام مدعوما بارتفاع صافي الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد.

وأعلن البنك تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 1.878 مليار درهم (حوالي 511 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، ارتفاعا من 1.483 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي علاء عريقات "بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتع به البنك من ركائز أساسية متينة".

وبلغ صافي الدخل من الفوائد في الربع الأول 2.851 مليار درهم، بزيادة 33 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد 34 بالمئة إلى 1.061 مليار درهم.

وزاد إجمالي ودائع العملاء 19 بالمئة إلى 311 مليار درهم بنهاية مارس آذار بينما ارتفع صافي القروض سبعة بالمئة إلى 264 مليار درهم.

وفيما يلي المؤشرات الرئيسية للأداء المالي لبنك أبوظبي التجاري عن الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام 2022