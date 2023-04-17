قوى الحرية والتغيير بالسودان: الحل العسكرى لن يكون مخرجا للأزمة

جدة - نرمين السيد - قال عمار عودة، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السوادنية بالخارج، إن الأزمة الحالية التى تشهدها بلاده قد تؤدى به إلى حروب أهلية، مشيرًا إلى أن تجربتنا مع النزاع المسلح دائما ما تنتهى إلى أعمال طويلة وربما إلى انفصال أجزاء عزيزة كما حدث فى جنوب السودان، أو بالانتهاء إلى طاولة المفاوضات كما حدث مع جميع حركات الكفاح المسلح.





ويرى "عودة" فى مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، من العاصمة لندن اليوم الاثنين، أن الحل العسكرى للأزمة السياسية الراهنة فى السودان لن يكون المخرج السليم، فى ظل ما تشهده البلاد من حاجة عاجلة فى المجال الإنسانى والأمور الحياتية، مشددًا على أن الحل السياسى هو الأفضل لكل الأطراف.

وحول كيفية التوصل لحل سياسى فى الوقت الراهن، أكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السوادنى بالخارج، أن التدخل العسكرى يقطع الطريق على الحلول السياسية، غير أن التجربة برهنت على أنه لا بديل عن الحلول السياسية التى سنلجأ إليها ولو بعد حين.

وتابع: "من واجب السياسيين وكل الذين ينتهجون العمل السلمى فى الحياة أن يصطفوا من أجل وقف الاقتتال والعودة إلى طريق التفاوض".

وكشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السوادنية بالخارج، أن مسألة دمج مليشيات الدعم السريع ضمن صفوف الجيش السودانى لم تكون مرفوضة من الأساس، غير أنه كان هناك اختلاف فى بعض التفاصيل اللاحقة التى أدت إلى اندلاع الحرب كنتيجة لطموحات سياسية، لافتًا إلى أن الدعم السريع نفسه يؤكد على ضرورة انضمامه لقوات الجيش لأنه الأساس لأننا نسعى إلى جيش مهنى موحد.

واختتم: "العبء الأكبر يقع على السياسيين السودانيين، وسوف يستمر أكثر، طالما أن هناك تغليب للسلاح ولغة الحرب غير المحببة على الإطلاق فى ميادين السياسة والعمل العام، فى ظل الحديث عن تحول مدنى ديمقراطى وخروج للجيش من السياسة، وانتخابات حرة ونزيهة وصولًا إليها عبر اتفاقيات بتواريخها وأشواطها المعدة لتنفيذ كل شيء، بما فيها الدمج والتسريح ليس فقط لقوات الدعم السريع وإنما لكل الجيوش الموجودة بالسودان وصولًا إلى جيش مهنى واحد".