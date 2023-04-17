وفاة ضابط أردني بحادث سير اثناء عمله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 17 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج : توفي اليوم الاحد رجل أمن خلال وظيفته الرسمية . وقال مصدر : ان حادث سير اسفر عن وفاة الملازم اول بلال جلابنه حيث تم نقله الى المستشفى لاجراء اللازم . والجلابنه ضابط من مرتبات قسم سير غرب إربد .

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