القاهرة الإخبارية: جوتيريش يدعو لوقف القتال فى السودان وبدء حوار

جدة - نرمين السيد - ندد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بشدة بتفجر القتال فى السودان، وناشد قادة القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع وقف الأعمال العدائية على الفور، واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قال جوتيريش: "أدعو كل من له تأثير على الوضع للتدخل واستخدام هذا التأثير فى قضية السلام ودعم الجهود لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال". وأضاف: "كان الوضع الإنسانى فى السودان محفوفًا بالمخاطر وهو الآن كارثى".

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