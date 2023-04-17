العالم اليوم - ماراثون بوسطن.. هيمنة كينية بفوز "تشيبيت وأوبيري"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 09:22 مساءً - احتفظ الكيني إيفانز تشيبيت بلقب ماراثون بوسطن اليوم الاثنين بعد تفوقه على مجموعة من أمهر العدائين محققا ساعتين وخمس دقائق و54 ثانية، بينما فشل بطل الأولمبياد مرتين إيليود كيبتشوجي في الصعود على منصة التتويج.

واحتل التنزاني غابرييل جياي المركز الثاني بفارق 10 ثوان عن تشيبيت بينما احتل الكيني بنسون كيبروتو، بطل 2021، المركز الثالث.

وانفصل تشيبيت، الذي فاز أيضا في نيويورك العام الماضي، عن باقي المنافسين بعد مسافة 35 كيلومترا، لكن جياي رفض الاستسلام، كما لحق به كيبروتو بعد مرور 40 كيلومترا ليصبح الصراع ثلاثيا.

لكن قبل ميل واحد من النهاية كان تشيبيت قد حقق تقدما لا يمكن تعويضه ليعبر خط النهاية وسط هتافات الجماهير ليصبح أول عداء منذ 2008 يحتفظ بلقب ماراثون بوسطن.

وكان كيبتشوجي حامل الرقم القياسي العالمي من أبرز المشاركين في ماراثون بوسطن لكن قوته خارت قبل منتصف السباق لينهيه في المركزالسادس.

وفازت الكينية هيلين أوبيري بماراثون السيدات فيساعتين و21 دقيقة و38 ثانية.

وفي ثاني سباق تخوضه للماراثون تشبثت أوبيري بالمقدمة ضمن مجموعة صغيرة طيلة السباق قبل أن تنفصل عن مجموعة الصدارة قبل ميل واحد من النهاية وسط مؤازرة الجماهير في بوسطن.

وقالت أوبيري في مقابلة تلفزيونية إنها كادت أن تنسحب من السباق بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة قبل 3 أسابيع فقط، واستفادت من دروس أول ظهور لها في سباقات الماراثون في نيويورك العام الماضي والذي أنهته في المركز السادس. وأضافت "كنت أشعر بجاهزيتي البدنية. أثق في قدراتي".

رقم قياسي

وحطم البطل الأولمبي السويسري مارسيل هوج الرقم القياسي المسجل باسمه في ماراثون متسابقي الكراسي المتحركة للرجال ليحصد لقبه السادس في بوسطن بزمن بلغ ساعة واحدة و17 دقيقة وست ثوان لينهي السباق متفوقا بأكثر من 10 دقائق على الأميركي دانييلرو مانتشوك صاحب المركز الثاني.

وقال هوج الذي يعتزم المنافسة في ماراثون لندن يوم الأحد المقبل "إنه شعور لا يصدق.. حاولت فقط أن أبذل قصارى جهدي منذ البداية والانطلاق بأقصى سرعة ممكنة".

وفازت الأمريكية سوزانا سكاروني بسباق السيدات للكراسي المتحركة مسجلة ساعة واحدة و41 دقيقة و45 ثانية.

وصادف السباق الذكرى السنوية العاشرة لتفجيرات ماراثون بوسطن التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص بالإضافة لعشرات الإصابات في واحدة من أكبر الهجمات على الأراضي الأميركية.

واحتشد سكان ومسؤولو المدينة في استعراض للوحدة والصمود لتكريم الضحايا يوم السبت الماضي.

واليوم الاثنين لم يؤثر سوء الأحوال الجوية على حماس آلاف المواطنين الذين ارتدوا معاطف المطر ورفعوا المظلات لتشجيع العدائين خلال الماراثون من نقطة إلى نقطة وهو أقدم سباق سنوي في العالم يبلغ طوله 26.2 ميلا.