جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب المبعوث الأممى للسودان، فى جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع فى السودان، عن دعم الشعب السودانى، مؤشحا أنه يتم العمل على وقف القتال لأغراض إنسانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. المبعوث الأممى للسودان: مقتل نحو 180 مدنيا منذ بداية الاشتباكات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.