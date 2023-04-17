عاجل.. متحدث الأمم المتحدة يثمن دور الرئيس السيسى فى حل الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى نيويورك، مساء اليوم الاثنين، بأن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ثمن دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حل الأزمة السودانية.





وعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الاثنين، جلسة حول تطورات الأوضاع فى السودان.

وندد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى وقت سابق اليوم الاثنين، بشدة بتفجر القتال فى السودان، وناشد قادة القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع وقف الأعمال العدائية على الفور، واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة.

وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قال جوتيريش: "أدعو كل من له تأثير على الوضع للتدخل واستخدام هذا التأثير فى قضية السلام ودعم الجهود لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال".

وأضاف: "كان الوضع الإنسانى فى السودان محفوفًا بالمخاطر وهو الآن كارثى".