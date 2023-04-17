نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أردنية تحصل على أول مدربة طيران عربية في جزر الكناري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 17 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- حصلت أردنية اليوم الاحد على فرصة عمل في مجال تدريب الطيران الجوي في جزر الكناري كأول فتاة مدربة طيران عربية في الجزر التابعة لاسبانيا . وقالت قطامين على فيس بوك : {ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ}

الحمدلله دائماً و أبداً…أول مدربة طيران عربية في جزر الكناري .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردنية تحصل على أول مدربة طيران عربية في جزر الكناري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.