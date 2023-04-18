الموافقة على بروتوكول تعاون بمجال جذب الاستثمار بين الأردن والعراق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على بروتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية الذي وقع في بغداد أخيرا.

ووفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية فان البروتوكول يهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

وبحسب البروتوكول يتعاون الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والتشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، والنشرات والمطبوعات المتصلة بذلك والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال ، وفق بترا .

ويتبادل الجانبان الخبرات في مجال إنشاء المناطق التنموية وترويج الاستثمار والخدمة الاستثمارية الشاملة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الطرفين في العديد من الأنشطة مثل البرامج التدريبية والندوات وغيرها في المجالات ذات الصلة، وإيفاد الكوادر الفنية العاملة لدى الطرفين للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات وورش العمل ذات الصلة والتي ينظمها كل طرف.

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