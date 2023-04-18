بوريل: الاعتداء على السفير الأوروبى بالسودان انتهاك صارخ

جدة - نرمين السيد - أعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أن الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الاثنين، جلسة حول تطورات الأوضاع فى السودان.

وندد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى وقت سابق اليوم الاثنين، بشدة بتفجر القتال فى السودان، وناشد قادة القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع وقف الأعمال العدائية على الفور، واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة.

وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قال جوتيريش: "أدعو كل من له تأثير على الوضع للتدخل واستخدام هذا التأثير فى قضية السلام ودعم الجهود لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال".

وأضاف: "كان الوضع الإنسانى فى السودان محفوفًا بالمخاطر وهو الآن كارثى".