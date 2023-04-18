الدفاع الروسية: مقتل 490 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مسيرات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أربع مسيرات فى "دونيتسك" و"خيرسون" شرقى أوكرانيا، وأحبطت محاولات استطلاع وقتلت أكثر من 490 جنديا أوكرانيا، خلال تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قالت الوزارة فى بيانها اليومى عن سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا إنه تم تصفية 35 جنديا أوكرانيا، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، فى خاركوف ولوهانسك، وتدمير مدافع هاوتزر Akatsiya "أكاتسيا"، وتدمير محطات الرادار الأوكرانية للرؤية الشاملة واستهداف P-18 و36 D6.

وفى محور كراسنى ليمانسك، تم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

وفى محور دونيتسك "حررت" وحدات "فاجنر" ربعين من المناطق فى الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من مدينة أرتيموفسكمن كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

من جهة أخرى، أعلن حاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف منعه من دخول العاصمة المولدوفية "كيشيناو" للمشاركة فى المؤتمر الدولى للدبلوماسية الشعبية "صداقة الشعوب – 2023".

وقال مينيخانوف - فى رسالة بالفيديو سجلها من الطائرة - "لسوء الحظ، قررت السلطات المولدوفية أننا مواطنون غير مرغوب فيهم ولا يمكننا زيارة هذا البلد. ولسوء الحظ، لن نتمكن من المشاركة فى المؤتمر".

كان مع حاكم تتارستان على متن الطائرة رئيس شركة Ak-Bars القابضة إيفان يجوروف، والذى اعترفت السلطات المولدوفية كذلك بأنه شخص غير مرغوب فيه.