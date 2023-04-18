العالم اليوم - جيش السودان لمنتسبي الدعم السريع: العفو مقابل تسليم السلاح

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:16 صباحاً - أعلن الجيش السوداني ليل الإثنين، أنه سيصدر قرارا بالعفو عن منتسبي قوات الدعم السريع الذين يتركون سلاحهم.

وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الجيش "يدعو جنود وضباط الدعم السريع إلى تسليم السلاح في أقرب وحدة عسكرية مقابل العفو".

وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ السبت، بعد خلاف طويل بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وارتفع عدد قتلى الاشتباكات في الخرطوم و7 مدن أخرى في السودان، إلى نحو 185، والجرحى إلى أكثر من ألفين، حسبما أفادت مصادر "دوت الخليج"، ليل الإثنين.

وتحولت الخرطوم إلى "مدينة أشباح" بعد 3 أيام من المعارك، حيث بات من الصعب على السكان التحرك لقضاء احتياجاتهم في ظل القصف الجوي والاشتباكات العنيفة على الأرض.