جدة - نرمين السيد - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عدة وسائل للتقنية الحديثة، لبث خطب ودروس المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر الرسالة إلى أكبر عدد من المستفيدين حول العالم، من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" قال أحمد الحميدى، وكيل الرئيس العام لوكالة اللغات والترجمة، التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، إن الوكالة سعت لاختيار الكفاءات البشرية المتميزة من المترجمين والتقنيين المتخصصين لترجمة ونقل خطب ودروس المسجد الحرام، وكذلك البرامج الرمضانية، والاستفادة من خدمة البث على مدار 24 ساعة عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعة FM.

وأشاد بالزيادة الملحوظة فى أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة إلكترونيًا، حيث بلغ عدد المستفيدين "19893925" مستفيدا حول العالم، وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الثلث الثانى منه، مما يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية التى توفرها الرئاسة العامة لخدمة المسلمين كافة بالمسجد الحرام، وحول العالم، مواكبة بذلك رؤية المملكة 2030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 مليون مستفيد من خدمات الترجمة واللغات بـ المسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.