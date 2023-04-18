عاجل.. الجيش السودانى يصدر قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السودانى قد أصدر بيانًا، نقلته "القاهرة الإخبارية" قال فيه: "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث".

وكانت القوات المسلحة السودانية أكدت فى وقت سابق أمس، أنها جميع مقراتها تحت سيطرتها الكاملة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو "ميليشيا الدعم السريع" على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهورى.

وذكر بيان الجيش السودانى، أن القوات الجوية السودانية الجوية وجهت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للميليشيا المتمردة بالعاصمة، التى بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل.