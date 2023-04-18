إصابة فلسطينية بـ رصاص الاحتلال.. فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المفترق أطلقوا الرصاص الحى صوب المواطنة فاطمة شاهين "33 عاما" من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وأصابوها، ومن ثم نقلوها بواسطة بمركبة إسعاف، دون أن يتسنى معرفة حالتها الصحية.
من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، أن المواطنة شاهين أصيبت بالرصاص الحى فى الكتف والساق.
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