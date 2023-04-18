جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت محكمة مدينة موسكو "حضر الجلسة 40 دبلوماسيا من 24 دولة من إسبانيا والولايات المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وكندا والنمسا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد وليتوانيا وفنلندا ولوكسمبورج وأستراليا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا والدنمارك وأيرلندا ولاتفيا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا". وكانت محكمة مدينة موسكو قد حكمت، فى وقت سابق أمس الاثنين، على كارا مورزا بالسجن 25 عاما فى سجن شديد الحراسة وغرامة قدرها 400 ألف روبل، أى ما يعادل 4880 دولارًا، ومنعته من ممارسة الصحافة لمدة سبع سنوات.. ووفقًا لقرار المحكمة فقد أدين بارتكاب جرائم منصوص عليها فى الجزء 2 من المادة 207.3 من القانون الجنائى الروسى، وهى النشر العام لمعلومات خاطئة عن علم حول استخدام القوات المسلحة الروسية وتنفيذ أنشطة منظمة أجنبية أو دولية تم تحديد نشاطها على أنه غير مرغوب فيه فى أراضى الاتحاد الروسى والخيانة العظمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: الحكم على المعارض كارا مورزا حضره 40 دبلوماسيا من 24 دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.